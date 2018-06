MS-289 Takimoto pediu publicação de edital de recapeamento

Em atenção aos apelos das dois municípios e à luta dos vereadores Patrick Eduart Pereira e Joalmir Nunes de Oliveira, o deputado George Takimoto (MDB) solicitou ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) a publicação, no Diário Oficial, do edital da obra de recapeamento da MS-289, que liga Coronel Sapucaia e Amambai, na fronteira com o Paraguai. Os vereadores sapucaienses destacaram a importância do investimento e ressaltaram a credibilidade do parlamentar emedebista para intermediar a reivindicação.

O projeto de restauração da rodovia foi licitado em 21 de novembro de 2016. "A publicação do edital para a cntratação da empreiteira vem sendo aguardado com grande expectativa pelas comunidades daquela região, principalmente em Coronel Sapucaia e Amambai", afirmou Takimoto. "A rodovia, por sinal, já não comporta a operação tapa-buracos, em virtude do avançado grau de deterioração", completou.

Para Takimoto, os vereadores e o próprio Legislativo estão cumprindo um papel imprescindível ao avançar a reivindicação até à esfera estadual, tendo em vista os compromissos que o governador Reinaldo Azambuja tem assumido em relação às demandas municipalistas. "Estamos tratando de uma rodovia estratégica, um corredor de escoamento de safras, de abastecimento comercial, transporte de estudantes e de pacientes para atendimento médico-hospitalar, enfim, uma via de amplo intercâmbio entre diversas localidades do Estado", concluiu.

