Deputado estadual George Takimoto Takimoto propõe corredor ecológico entre parques naturais de MS

Se as autoridades sul-mato-grossenses acatarem uma proposição do deputado estadual George Takimoto (PDT), para implantar um corredor ecológico entre o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e o Parque Nacional da Ilha Grande do Rio Paraná, o Estado terá uma articulação de redes de biomas naturais de singular importância ambiental e socioeconômica, com visibilidade mundial. Esta é, em resumo, a avaliação que ampara a justificativa do parlamentar para a indicação remetida ao secretários de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck; ao presidente do Instituto do Meio Ambiente (Imasul), Ricardo Éboli; e aos membros do Conselho Estadual do Meio Ambiente.

Takimoto estudou cuidadosamente as regras de gestão e conceitos que nortearam a criação dos dois parques. Concluiu que um corredor ecológico entre eles trará ganhos extraordinários para os ecossistemas, além de abrir perspectivas seguras de estímulo ao turismo sustentável, às pesquisas e à promoção de conhecimentos integrados que beneficiarão as populações direta e indiretamente impactadas com a medida. “É ampla, por exemplo, a possibilidade de integração entre fauna e flora, haja vista as dimensões e características biogeográficas peculiares”, observa.

O parlamentar entende que o corredor representa uma garantia física e institucional, além de ensejar a valorização de um espaço ambiental único, “com total condição de virar referência local e nacional, “até porque o Estado figura entre os maiores e mais importantes endereços ecológicos do planeta por causa de seus santuários naturais, como o Pantanal, o Parque Nacional da Bodoquena e as regiões que esse corredor integraria”.

O Parque Nacional de Ilha Grande, com seus 140 km de extensão, representa um trecho livre de represamento do Rio Paraná (40% de área livre de barragem). Tem um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, com quase 300 ilhotas, enormes extensões de lagos e outros mananciais que são o habitat de um incontável número de espécies da fauna e flora. O Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema tem 73,3 mil hectares. Seu território abriga diversas várzeas e biomas importantes, entre os quais o Cerrado e a Mata Atlântica, ricos em recursos naturais e biodiversidade.