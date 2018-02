ESQUEMA COMPLETO "Tarefa de casa": Dallagnol libera PowerPoint de Beto Richa sobre máfia do pedágio 'A lava jato confirmou ontem, quinta-feira (22), sobre a existência da máfia do pedágio no Paraná'

O procurador Deltan Dallagnol fez escola, pois um PowerPoint do governador do Paraná Beto Richa (PSDB) está “quebrando” a internet nesta sexta-feira (23), pelo sucesso estrondoso.

A lava jato confirmou ontem, quinta-feira (22), sobre a existência da máfia do pedágio no Paraná.

Antes tarde do que nunca o Ministério Público Federal se coçou para esse verdadeiro roubo, com superfaturamento de 400% nas tarifas cobradas dos usuários que trafegam pelas rodovias paranaenses.

Dito isto, o blogueiro Wilson Vieira conta que a tropa do ex-senador Osmar Dias (PDT) está espalhando o “PowerPoint do Beto Richa” que revela as teias relacionais do tucano com “Joesley Batista, Marcelo Caramori, Marcio Albuquerque, Cássio Taniguchi, Luiz Abi Antoun, Ezequias Moreira, Aécio Neves, Valdir Rossoni, Carlos Nasser, Nelson Leal e o fatídico massacre dos professores…”

Ao divulgar o PowerPoint do Beto Richa, com certeza, consolida-se a tese segunda qual, após a operação da Lava Jato, Osmar repensa apoio de Beto Richa para disputar o governo do estado em outubro.

Na semana passada, em entrevista ao blog Gazeta do Povo, Osmar disse que não enjeitaria o apoio de Richa nem do senador Roberto Requião (MDB-PR).