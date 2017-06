Especial Telles quer impedir 'possível' fechamento do Juizado nas Moreninhas

Inaugurado há mais de 15 anos, a 4ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, localizada no complexo habitacional das Moreninhas, atende cerca de 20 bairros da região, facilitando a vida de aproximadamente 150 mil moradores.

Devido à importância do órgão, fortes boatos que apontam a intenção de se fechar o Juizado Especial geraram grande preocupação ao vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal, Chiquinho Telles (PSD), que já entrou em contato com o Presidente do Tribunal de Justiça de MS, desembargador Divoncir Schreiner Maran, para marcar urgente audiência com objetivo de esclarecer, e se for necessário, rever esta situação".

Para Chiquinho Telles, que também é morador nas Moreninhas, "é inadmissível o fechamento do Juizado de Pequenas Causas. É uma conquista de muitos anos. A região das Moreninhas é uma cidade, e repito que tem que ser tratada como uma cidade".

O fechamento do Juizado Especial, advertiu o vereador, se ocorrer, vai trazer grandes prejuízos à população, pois as Moreninhas é uma região muito distante de tudo. "No órgão, só não funciona a Vara Familiar, o resto pode ser tratado no local, facilitando e muito principalmente a vida das pessoas de baixo poder aquisitivo", avaliou.