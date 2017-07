Ajuda Temendo assaltos na região central, população busca apoio de deputado

Atendendo mais uma das centenas de reivindicações que chegam ao gabinete do deputado Coronel David, o parlamentar fez indicações durante sessão ordinária do dia (29), na Assembleia Legislativa, por mais segurança no centro da Capital e outras melhorias em vários bairros de Campo Grande.



Na região central, o deputado solicitou ao secretário de segurança José Carlos Barbosa e ao Comandante Geral da Polícia Militar Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta, para que seja disponibilizado um “posto base” da Polícia Militar entre a avenida Afonso Pena com a Padre João Cripa. Segundo relatos, diversas ocorrências de assaltos têm preocupado comerciantes e moradores do local.



Para garantir mais segurança, Coronel David encaminhou ao prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, ao secretário municipal de infraestrutura Rudi Fiorese e ao diretor-presidente da Energisa Gabriel Alves Pereira Filho um pedido de mais postes de iluminação pública na avenida José Barbosa Rodrigues no bairro Bosque das Araras.



No bairro Ana Maria do Couto, foi solicitado reparou elétricos, nova fiação e troca de lâmpadas queimadas aos arredores da pista de caminhada e do campo de futebol próximos ao CEFAP/PMMS.



Preocupado também com a área da saúde, o parlamentar pediu ao prefeito Marquinhos Trad e ao secretário de saúde Marcelo Vilela para que seja contratado mais médicos e aquisição de medicamentos na unidade de saúde do Jardim Botafogo.



Somente no 1° semestre de 2017, o deputado estadual Coronel David (PSC) realizou mais de 300 indicações visando melhorias no trânsito, tapa-buracos, infraestrutura, policiamento, assistência à saúde e iluminação pública em mais de 20 municípios de Mato Grosso do Sul.