Eleições 2018 Temer afirma; “Eu não sou candidato. Eu não serei candidato”, sobre reeleição 'Mas seu marqueteiro Elsinho Mouro, chegou a afirmar nesta semana que “Temer já é candidato”'

Foto: Reprodução/Arquivo/ Reuters

Em entrevista à Rádio Bandeirantes na manhã desta sexta-feira (23), o presidente Michel Temer (MDB) afirmou que não será candidato à reeleição. “Eu não sou candidato. A minha intenção de hoje vai alongar-se pelo tempo todo. Eu não serei candidato”, disse.

Na entrevista, quando questionado sobre o impacto da intervenção militar nas eleições deste ano, Temer disse que a ação no Rio de Janeiro não foi uma decisão eleitoreira. “Não tem nada de eleitoral”, disse.

Temer vem reafirmando, desde que assumiu o governo, que não seria candidato. Entretanto, é público o interesse do Planalto de ter um candidato para defender seu legado. Quem será escolhido só será definido entre maio e junho.

Auxiliares do presidente têm defendido uma candidatura de Temer apesar de sua baixa popularidade, acreditando que uma eleição seria possível caso o índice de rejeição do emedebista caísse para 60% – atualmente está em 70%.

Um dos marqueteiros do governo, Elsinho Mouro, chegou a afirmar nesta semana que “Temer já é candidato”. A informação foi desmentida horas depois em nota do Planalto, que disse que Mouro não pode “falar em nome do governo”.