Temer completa dois anos no poder e é o mais impopular desde Collor

O presidente Michel Temer completa dois anos de gestão neste sábado (12) e teve a gestão mais impopular desde pelo menos o fim da ditadura militar. De acordo com as pesquisas do Datafolha, a avaliação de governo nas últimas três décadas mostra que a média do atual presidente da República nesses 24 meses é pior até mesmo do que a dos antecessores que sofreram impeachment, Dilma Rousseff e Fernando Collor.

A Folha de S. Paulo explica que, segundo o índice usado pelo instituto para calcular o desempenho popular das gestões, que vai de 0 a 200, Temer marca apenas 25 até agora.

No poder, Temer aprovou no Congresso Nacional medidas como o congelamento dos gastos federais, a reformulação do modelo de exploração do petróleo e uma reforma trabalhista que atendeu a demandas históricas do setor empresarial.De acordo com as oito pesquisas nacionais de avaliação do governo feitas pelo Datafolha houve um crescimento contínuo de sua impopularidade desde o início da gestão. Antes Temer tinh 31% de rejeição e chegou a 61% com um ano de governo.

No entanto, a avaliação do governo Temer chegou a "ruim ou péssima" com 70%, após o escândalo da JBS.

“Mais do que fatos de grande repercussão, como os desdobramentos da Lava Jato e a gravação da conversa com Joesley Batista, a impopularidade recorde de Temer é explicada pela soma de temores que sua gestão despertou nos brasileiros”, destaca o diretor de Pesquisas do Datafolha, Alessandro Janoni.

Ainda segundo dados do instituto Datafolha, a última pesquisa realizada de 11 a 13 de abril, aponta que os cinco principais problemas do país são: corrupção (21%), saúde (19%), desemprego (13%), violência (13%) e educação (10%).