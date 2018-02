Ministério da Segurança Pública Temer deve deslocar Jungmann da Defesa para Segurança Novo ministério da Segurança Pública será criado por Medida Provisória

Foto: © Ueslei Marcelino / Reuters

OPalácio do Planalto acredita que o nome do ministro Raul Jugmann seja bem aceito pelos governadores do país e que facilite a aprovação da nova pasta para criação do Ministério da Segurança Pública, por meio de medida provisória, pelo Congresso Nacional.

O presidente Michel Temer chegou a avaliar os nomes do ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro José Beltrame e do ex-ministro da Defesa Nelson Jobim para a nova pasta, mas optou por deslocar Jugmann e busca agora um nome de um civil para assumir o Ministério da Defesa.

Em reunião na noite de omingo (25), no Palácio do Jaburu, Temer ressaltou que o texto da medida provisória irá vincular à nova pasta o comando da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, Força Nacional e do Departamento Penitenciário.

De acordo com a Folha de S. Paulo, serão instituídos ainda mais dez cargos: um secretário-executivo e nove assessores ministeriais. O restante será transferido do Ministério da Justiça. A criação da pasta faz parte de estratégia do presidente de se viabilizar eleitoralmente para uma reeleição neste ano.