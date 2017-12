"Fábula" Temer diz na Argentina; 'Brasil deixou recessão, inflação é baixa e economia se recupera' "Na cerimônia de abertura da 11ª Conferência da OMC"

Na cerimônia de abertura da 11ª Conferência da OMC - Organização Mundial do Comércio - o presidente Michel Temer disse que a economia do Brasil deixou a recessão para trás com a recuperação dos empregos e do crescimento industrial.

Sonora: "Nossa economia se recupera... as taxas de juros recuaram... a inflação é a mais baixa em muitos anos seguidos"...

O presidente disse ainda que é preciso cada vez mais integração entre os membros da OMC, principalmente para tratar de temas novos como economia digital, facilitação de investimentos e pequenas e médias empresas

Sonora: "Quando nos fechamos em nós mesmos nos fechamos a novas tecnologias, a novas ideias... traz bem estar é mais e mais integração... defendemos a Organização Mundial de Comércio".

O evento ocorre até a próxima quarta-feira, em Buenos Aires, na Argentina.

Nesta edição, a expectativa é impedir a paralisação das negociações multilaterais entre os 164 membros da OMC e garantir a sobrevivência do órgão que regula o comércio internacional.

A reunião ministerial da OMC ocorre a cada dois anos. As últimas edições foram sediadas em Bali e Nairobi.