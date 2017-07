"Fundo do poço" Temer e família sofrem depressão após acusações de corrupção, afirma colunista "De acordo com um dos interlocutores mais frequentes do presidente, ele está 'abalado, preocupado e triste"

Por: Tero Queiroz 03/07/2017 às 10:55 Comentar Compartilhar

Foto: Tero Queiroz Em pouco mais de 45 dias, desde que foi delatado pelo empresário Joesley Batista, no último dia 17 de maio, o presidente do Brasil Michel Temer (PMDB), encontra-se gravemente abalado por seu cenário político. Antes da delação, Temer já sofria com a rejeição pelos brasileiros. O presidente se considerava capaz de disputar as próximas eleições, órém agora, se considera abandonado e numa "guerra sem munição". Temer é acusado pelos ininimigos políticos de ter conquistado o poder por meio de uma espécie de "golpe parlamentar" e ter se tornado o primeiro ocupante da presidência denunciado por corrupção na história do Brasil, o presidente vive num estado de profunda apatia, que preocupa até seus interlocutores mais próximos, segundo informa em sua coluna a jornalista Mônica Bergamo. "De acordo com um dos interlocutores mais frequentes do presidente, ele está 'abalado, preocupado e triste", disse Mônica. "A tristeza seria agravada pela euforia que precedeu o escândalo da JBS. Temer chegou a dizer aos amigos mais íntimos que estaria no segundo turno da eleição presidencial de 2018. A família e inclusive a primeira-dama, Marcela Temer, também estariam no clima de baixo astral". Finalizou a colunista. (Com Brasil 247).