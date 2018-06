Governo Federal Temer efetiva ministros do Meio Ambiente, Defesa e Transparência Edson Gonçalves Duarte assume Meio Ambiente; general Joaquim Silva e Luna como ministro da Defesa; e Wagner de Campos Rosário para Transparência

Foto: André Correa/ PT no Senado

O presidente Michel Temer nomeou Edson Gonçalves Duarte ministro do Meio Ambiente. Duarte ocupava o cargo de secretário executivo da pasta e estava como ministro substituto desde a saída de José Sarney Filho, em abril. Sarney Filho deixou o cargo para disputar vaga de senador nas eleições de outubro.

Temer também efetivou outros dois ministros: o general do Exército Joaquim Silva e Luna como ministro da Defesa; e Wagner de Campos Rosário como ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União.

Os dois estavam interinos nos cargos: Silva e Luna desde fevereiro deste ano, quando Raul Jungmann se tornou ministro da Segurança Pública; e Wagner Rosário desde junho do ano passado, depois da saída de Torquato Jardim para comandar a pasta da Justiça. Os decretos com as nomeações estão publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (13).