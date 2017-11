Secretaria de Governo Temer escolhe Carlos Marun para vaga de tucano em ministério Deputado vai substituir Antonio Imbassahy à frente da articulação política do Congresso

Foto: © Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Michel Temer "bateu o martelo" e decidiu, nesta quarta-feira (22), pelo nome do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) para ocupar a Secretaria de Governo, em substituição ao tucano Antonio Imbassahy (BA).Marun está em seu primeiro mandato e é um dos homens que formam a tropa de choque do presidente.

Ele vinha sendo cogitado para o cargo, diante da pressão dos integrantes do PMDB e do "Centrão" pela saída de Imbassahy, como condição para votarem a favor da reforma previdenciária.Antes de tomar a decisão, no entanto, Temer se reuniu com alguns líderes políticos, inclusive com o presidente licenciado do PSDB, Aécio Neves, que defendeu o nome de Imbassahy quando da nomeação, em janeiro último, e ainda é aliado de primeira hora do Planalto. O encontro ocorreu na manhã de hoje, no Palácio do Jaburu.

De acordo com o portal G1, o PSDB vai discutir o desembarque do governo no dia 9 de dezembro.

Por causa da mudança, a cerimônia de posse do novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy, foi adiada de 15h30 para 17h, com o objetivo de, na mesma ocasião, anunciar também Carlos Marun à frente da articulação política do Congresso.