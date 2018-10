Temer Temer faz pronunciamento sobre importância do voto e da Constituição

O presidente Michel Temer faz hoje (5) um pronunciamento em comemoração ao aniversário de 30 anos da Constituição Federal e também sobre a importância do voto e das eleições.

O publicitário Elsinho Mouco, diretor de conteúdo da comunicação digital do governo, confirmou que ocorrerá em cadeia nacional de rádio às 20h30. O pronunciamento deverá ser replicado também nas redes sociais.

Ontem (4), em entrevista exclusiva à NBR, Temer ressaltou que a Constituição garante a soberania do povo, daí a relevância do voto. “No dia 7 de outubro, nós vamos ter a manifestação daquele que é dono do poder [o povo]”, disse em entrevista.

“Não deixe de lutar. Ao dar seu voto, você está dando uma procuração para cuidar da sua grande casa, que é seu país, isso a Constituição brasileira assegurou.”

Detalhes

Há dois dias, o presidente se reuniu com a equipe de comunicação para definir os detalhes do pronunciamento. Ex-deputado federal constituinte em 1988, como advogado, ele se especializou em direito constitucional, disciplina que lecionou durante anos.

Em seus discursos, Temer cita frequentemente a Constituição como balizadora do desenvolvimento do país. De acordo com especialistas, o presidente é referência nacional quando o assunto é a Constituição Federal.

Em 5 de outubro de 1988, o então presidente da Assembleia Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, encerrou os trabalhos e apresentou o texto à sociedade brasileira.

“Declaro promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social, do Brasil. Que Deus nos ajude que isso se cumpra”, disse à época Ulysses Guimarães referindo-se aos 250 artigos da Carta Magna.