Emergencial Temer reúne ministros para analisar segurança após ataque a Bolsonaro Agenda presidencial foi atualizada no fim da tarde desta sexta

O presidente Michel Temer se reúne hoje no Palácio do Alvorada, com os ministros da Justiça, Torquato Jardim, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen, e da Segurança Pública, Raul Jungmann. A agenda foi atualizada no fim da tarde desta sexta-feira, 7, pela assessoria de comunicação do Palácio do Planalto. A reunião estava prevista para começar às 18h. O assunto da reunião, segundo o Planalto, será a "análise do cenário de segurança por conta do episódio de ontem".



Nessa quinta-feira, 6, o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) foi esfaqueado durante agenda pública em Juiz de Fora (MG). Ele foi operado ontem e hoje foi transferido para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).