Temer se reunirá com governadores e não descarta novas intervenções Encontro com líderes políticos dos estados será realizado na próxima quinta-feira (1º)

Foto: © Beto Barata/PR

Logo após dar posse ao novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em cerimônia realizada nesta terça-feira (27), o presidente Michel Temer falou com alguns jornalistas e não descartou a chance de decretar novas intervenções federais no país.

Segundo ele, depois de a medida ter sido adotada no Rio de Janeiro, o governo estudará "caso a caso" a situação de outros estados. Por isso, na próxima quinta-feira (1º), está agendada uma reunião com governadores.

"Chamei os senhores governadores de estado para fazermos uma reunião na quinta-feira, pontualmente vamos verificando caso a caso", declarou.Ainda de acordo com Temer, possíveis novas intervenções serão de responsabilidade da nova pasta. O presidente ainda afirmou que não será possível "erradicar toda a insegurança do país de um dia para o outro" e pediu o engajamento da sociedade civil no controle da criminalidade.