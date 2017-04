Previdência Temer: texto da reforma da Previdência não sofrerá mais mudanças Planalto quer que o projeto seja votado da forma como está, após negociações com o relator Arthur Maia

O presidente Michel Temer barrou novas alterações no texto da reforma da Previdência e rejeitou campanhas que tentavam manter benefícios para categorias do serviço públicoO acordo foi fechado em reunião com líderes da base aliada na tarde de domingo (23). As informações são do jornal O Globo. Agora, o Planalto trabalha para aprovar o texto negociado com o relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA), um dos participantes da reunião.

O texto deve ser votado em 2 de maio, mas o governo admite que o calendário pode ser atrasar e transferir a decisão para o segundo semestre do ano. Parlamentares resistem a aprovar a mudança com medo de perder o eleitorado em 2018.

Ainda segundo o jornal, Temer se reúne com ministros nesta segunda-feira (24). Eles devem ser orientados a receber parlamentares fora dos horários de discussão e votação da proposta e fazer corpo a corpo em defesa das propostas.