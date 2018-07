Presidência Temer viaja ao México para encontro do Mercosul e Aliança do Pacífico "a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, assumirá a Presidência"

Presidente Michel Temer durante cerimônia em Brasília Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

O presidente Michel Temer viaja hoje, segunda-feira (23) para o México, onde vai participar de encontro com outros chefes de Estado do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Assim como ocorreu outras vezes durante o período pré-eleitoral, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, assumirá a Presidência.

Temer vai participar da 1ª Reunião de Presidentes do Mercosul e da Aliança do Pacífico, na cidade de Puerto Vallarta. O Mercosul e a Colômbia devem assinar um acordo de serviços. Já o país anfitrião e o Brasil devem assinar um tratado sobre Cooperação em Assistência Administrativa Mútua.

O presidente brasileiro terá hoje um encontro reservado com o mandatário mexicano, Enrique Peña Nieto.

Depois, participará de jantar oferecido aos chefes de Estado. Com a possibilidade de ser assinado no futuro um acordo entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul, o Brasil é um dos principais interessados na parceria, já que ainda não possui acordo de livre comércio com o México.

Temer retorna para Brasília na terça-feira (24).