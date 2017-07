Política Temer volta a derrubar confiança do comércio "A crise política decorre do fato de Michel Temer ser o primeiro ocupante da presidência na história do Brasil a ser formalmente denunciado por corrupção"

Mais um indicador, divulgado nesta quarta-feira, comprova o custo Michel Temer para a economia brasileira. Primeiro ocupante da presidência na história do Brasil a ser formalmente denunciado por corrupção, ele tem liberado bilhões aos deputados, enquanto tenta aumentar impostos. Em meio a essa instabilidade, a confiança do comércio voltou a cair.

A confiança do comércio brasileiro recuou em julho pela segunda vez consecutiva e voltou ao patamar de março por causa do quadro de incerteza política, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira.

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Brasil registrou queda de 2,3 pontos em julho e foi a 83,4 pontos, retornando ao nível de março. O resultado fez com que a média móvel trimestral também recuasse neste mês (1,9 ponto), o que não ocorria desde janeiro.

"O resultado (...) mostra que o aumento da incerteza originado com a crise política pode ter impactado o lado real da economia", explicou por meio de nota o superintendente de Estatísticas Públicas da FGV/IBRE, Aloisio Campelo Jr.

A crise política que eclodiu em maio e levou o presidente Michel Temer a ser denunciado por crime de corrupção passiva também fez com que a confiança do consumidor recuasse em julho.

O resultado do índice do comércio em julho teve como base tanto a queda do Índice de Situação Atual (ISA-COM) de 0,4 pontos, para 79,2 pontos, como o recuo de 4,0 pontos do Índice de Expectativas (IE-COM), para 88,4 pontos. (Com Brasil 247)