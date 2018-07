Eleições 2018 TRE proíbe divulgação de pesquisa eleitoral em MS

Decisão do juiz Andei Meneses Lorenzetto, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, proferida nesta quinta-feira (12), suspendeu – em caráter liminar – a divulgação dos resultados da pesquisa sobre a intenção de votos para o governo do Estado, realizada pela Real Time Big Data Gestão de Dados LTDA.

Petição formulada pelo PHS/MS (Partido Humanista da Solidariedade) apontou irregularidades na realização da pesquisa, motivo pelo qual solicitou a proibição da divulgação de seus resultados, além do acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados.

O magistrado acatou o pedido por entender que “caso os dados dessa pesquisa venham a ser divulgados, podem trazer danos irreparáveis”, devendo o instituto se abster de divulgação sob qualquer meio até decisão final.