Política Terceirização consolida capitalismo explorador, diz deputado

Foto: Victor Chileno/ALMS

Aprovado pela Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei que autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita para qualquer tipo de atividade voltou a ser debatido pelo deputado João Grandão (PT). Na sessão desta terça-feira (28), o parlamentar disse que a medida aumenta a precarização no mercado de trabalho.

Na tribuna, João Grandão citou vários casos em que a terceirização resultou em prejuízos aos trabalhadores. “Conheço empresas terceirizadas que receberam e não pagaram os terceirizados e pessoas que não tiveram a carteira de trabalho devolvida. São milhares de casos que demonstram a situação de constrangimento que a terceirização causa”.

Conforme o projeto, a empresa terceirizada será responsável por contratar, remunerar e dirigir os trabalhadores. Já a contratante deverá garantir segurança, higiene e salubridade aos terceirizados. O tempo de duração do trabalho temporário passa de até três meses para até 180 dias, consecutivos ou não.

O deputado não concorda com as justificativas de ganho de produtividade e geração de emprego. “Certamente as empresas irão demitir e contratar por meio da terceirizada, pois sairá mais barato. Isso demonstra claramente que a diminuição de custo sairá do salário do próprio trabalhador. A situação é de consolidação do capitalismo explorador”, ressaltou.