Tiro no pé: coureiro que tentou envolver Azambuja está atolado em fraudes

A tentativa de um empresário da área de curtume em Mato Grosso do Sul de envolver o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em um esquema de propinas e favorecimentos ilícitos pode estar morrendo no nascedouro. Mais que a disposição do governador de reagir à trama com o histórico de sua vida pessoal e política, alicerçado em farta documentação e acreditados depoimentos, há um componente decisivo que incita a sociedade a comparar a ficha corrida dos dois principais protagonistas desse episódio que ganhou as manchetes da imprensa após uma reportagem do “Fantástico” no domingo passado.

O empresário José Berguer, dono da Braz Peli Comércio de Couros, pretende enredar o governador num esquema em que ele, o acusador, figura em procedimentos abertos pelo Ministério Publico para apurar o envolvimento da empresa nos chamados “descaminhos fiscais”, ou, em outras palavras, sonegação, além de outros crimes. Esta é a palavra abalizada de quem tem conhecimento e autoridade para analisar a questão, como o secretário de Giverno e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

Líder ruralista – foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Famasul) em um de seus melhores ciclos administrativos – e especialista em gestão e assuntos econômicos, Riedel rebate com tranquilidade as declarações e cenas utilizadas por Berguer no programa global para atingir Azambuja.

Segundo Riedel, além de basear-se em mentiras e fantasias, ancorando-se numa armação grosseira, Berguer não tem qualquer documento incontestável para provar o que disse. Ao contrário: suas palavras e ações são contraditadas no fichário empresarial eivado de suspeições, especialmente a prática da sonegação e conhecidos artifícios para driblar a vigilância fiscal, como o uso de notas fiscais frias ou tomadas por empréstimo de outras empresas para a operação criminosa de lucrativos registros contábeis.

Independente de ter ou não o produto em seus estoques, quem sonega consegue criar para si um sistema de faturamento por meio de dribles tributários e apropriação dos regimes de incentivo fiscal. Em 2015, por exemplo, a indústria do couro no Brasil fez pressão sobre o governo federal pela restituição de impostos na fase conhecida como wet blue [nome dado à pele quesofreu o primeiro processo de transformação no curtume, com um banho de cromo que a deixa molhada e com tom azulado].

Esse couro teve seu faturamento taxado em 9%, o que em 2014 representou um recolhimento de R$ 103 milhões. A tributação foi instituída para proteger a indústria nacional quando o consumo interno de couro era grande. Em Mato Grosso do Sul, a Braz Peli funciona gralhas a uma liminar, que agora o governo estadual tenta derrubar no STF, de acordo com Eduardo Riedel. A empresa cometeu diversas fraudes e perdeu os benefícios fiscais que o estado havia concedido. Outros seus estados da federação confirmaram informações semelhantes envolvendo a Braz Peli, segundo Riedel.