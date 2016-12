"Grana na conta" TJ determina bloqueio de R$ 1,8 mil da prefeitura para pagar Hospital do Câncer

Prefeitura terá de pagar um valor nada amigável de R$ 1.851.797,04 para o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, quem determinou esse pagamento e bloquei do valor na conta da prefeitura de Campo Grande, foi o desembargador Paschoal Carmello Leandro, que é vice-presidente do TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) e está no plantão do recesso de fim de ano da Justiça Estadual.

A bagunça começa segunda a análise quando a liminar impetrada pela Fundação Carmem Prudente, gestora do Hospital do Câncer, reclama que houve redução de repasses desde setembro, acumulando déficit de aproximadamente R$ 2 milhões no hospital.

O hospital retém o repasse por que 90% dos pacientes que o mesmo atende são pelo SUS (Sistema Único de Saúde), e hoje é considerado o principal no tratamento de câncer em Mato Grosso do Sul, porém com a diminuição nesses repasses o hospital passou a enfrentar dificuldades para realizar os atendimentos.

A causa dessa diminuição segundo o pedido analisado em primeiro grau pelo desembargador seria um sequestro de verbas depositadas no Fundo Municipal de Saúde ou outras contas da prefeitura, para que fosse devidamente repassado à prefeitura os R$ 1,8 milhões.

Na primeira instância, o pedido foi negado, já que o juiz analisou que a prefeitura deveria ser ouvida antes de alguma decisão ser tomada. Já agora em segundo grau, a análise do desembargador Paschal Carmello Leandro era de que a medida cabível não era o sequestro, e sim o bloqueio do valor reivindicado.

"Portanto, convém proceder ao bloqueio de valores para que se possa garantir a reposição futura desses valores não repassados, sendo, todavia, incabível se falar em sequestro, diante da expressa vedação da liberação de valores em regime de plantão, cuja medida poderá ser revisada tão logo se encerre o expediente plantonista", explica o magistrado.

Na decisão, tomada no dia (20/12), ainda é informado que a comunicação sobre a determinação deveria ser feita de forma imediata para as partes envolvidas. Assim que o recesso acabar, a ação também deve ser distribuída para o juízo competente.