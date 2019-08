LIBERDADE? Torcedor é preso por gritar contra Bolsonaro em jogo entre Corinthians e Palmeiras Policiais militares informam que abordaram o vendedor Rogério Lemes e o levaram à delegacia para evitar "um princípio de tumulto"

Rogério Lemes, que foi preso no jogo do Corinthians, por gritar contra Bolsonaro Foto: Reprodução/Facebook

Em publicação no Facebook na madrugada desta segunda-feira (5), o vendedor Rogério Lemes Coelho afirma que foi preso neste domingo (4) ao gritar palavras contra Jair Bolsonaro no clássico entre Corinthians e Palmeiras, no Itaquerão, em São Paulo.

“Gente boa do meu Brasil, hoje entrei na Arena Corinthians expondo minha opinião contra o atual governo e olha o q aconteceu!!! Fui preso!Humilhado! Algemado!!”, afirma Rogério, que compartilhou imagem do Boletim de Ocorrência.

Segundo o documento, assinado pela delegada Monia Olga Nerbern Pescarmona, o vendedor foi levado à delegacia pelos policiais Jaciel Ferreira e Paulo Alexandre Pires de Souza que “informaram que estavam em patrulha quando visualizaram Rogério gritando palavras de ordem contra o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro”.

No boletim, os policiais informam que o abordaram e o levaram à delegacia para evitar “um princípio de tumulto”.

Na publicação, Rogério mostra fotos dos pulsos com escoriações por causa do uso de algemas.