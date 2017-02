Folia Trad anuncia comissão para organizar Carnaval em Campo Grande

Em virtude do cenário econômico desfavorável, a Prefeitura de Campo Grande não pode destinar recursos financeiros para a realização do Carnaval 2017 na Capital. No entanto, o Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), pretende criar uma comissão no início de março para planejar a estruturar a folia de 2018.

“Gostaríamos de ter ajudado mais neste Carnaval, mas uma série de contratempos como as questões do 13º salário dos servidores, Omep e Seleta, e estruturação do asfalto, por exemplo, não nos deixaram contribuir. Vamos planejar algo para o ano que vem. Quando se faz planejamento, conseguimos realizar”, pontuou o prefeito Marquinhos Trad durante visita ao bloco carnavalesco Cordão Valú, na noite deste sábado (26), na Esplanada Ferroviária.

O chefe do Executivo Municipal, juntamente com a secretária Nilde Brun (Sectur), decidiram ver de perto a animação dos foliões campo-grandenses e, a partir do mês que vem, querem começar a planejar a participação da prefeitura na maior festa popular do Brasil.

“É impressionante ver que as famílias participam dos blocos de ruas. Vi pais com crianças pequenas e percebemos que o clima é tranquilo. Agora, começaremos a planejar 2018. Não podemos deixar para pensar no Carnaval somente ano que vem. Depois do feriado vamos montar uma comissão para começar a trabalhar neste projeto”, completou Nilde.

A folia no bloco Cordão Valu teve início as 14h e, de acordo com levantamento da Polícia Militar, por volta das 19h30, o público presente era de aproximadamente 11 mil pessoas.

A Prefeitura de Campo Grande disponibilizou equipes de limpeza e segurança para atender a demanda do Carnaval. A Guarda Civil Municipal reforçou o efetivo e 360 guardas estarão nos principais pontos de concentração dos foliões durante os quatro dias de festa.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) também deslocou mais de 20 agentes em motos e viaturas a fim de organizarem o tráfego de veículos, principalmente nas regiões da Esplanada Ferroviária, Praça do Papa, Praça Aquidauana, Avenida Bom Pastor, Rua Amazonas com Rua Autonomista e Avenida José Nogueira Vieira com Rua Sagarana.