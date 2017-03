Cidade Trad quer saber por qual motivo uniformes estavam estocados na Semed

Por: Redação, com assessoria

O vereador Otávio Trad (PTB) apresentou, na sessão ordinária desta terça-feira (28), requerimento solicitando informações quanto às peças de uniformes dos alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) encontradas estocadas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

De acordo notícias divulgadas pela imprensa, foram encontradas 87 mil peças de uniformes que teriam sido adquiridos em anos anteriores e estavam estocadas. Diante de tais informações, o vereador solicitou no requerimento lido em Plenário na sessão desta terça-feira que o Executivo Municipal encaminhe ao Legislativo as seguintes informações: local onde as peças de uniformes foram encontradas; valor dos uniformes; lista das empresas responsáveis pela confecção dos uniformes; cópias dos documentos referentes às licitações pertinentes à compra dos uniformes e a quantidade exata de peças encontradas.

“Diante da divulgação da informação que uniformes escolares foram encontrados estocados, muitas dúvidas surgiram. Queremos saber por qual motivo esses uniformes estavam estocados sendo que ano passado isso foi tema de discussão nesta Casa onde tratamos inclusive da qualidade dos uniformes. Por isso, fizemos perguntas pontuais requerendo respostas tanto da Prefeitura de Campo Grande quanto da Secretaria Municipal de Educação.”