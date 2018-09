Eleições 2018 TRE-MS orienta que eleitor consulte o local de votação com antecedência

No período de julho de 2017 a março de 2018, Campo Grande passou pela revisão eleitoral e cadastramento biométrico dos eleitores. Esse procedimento serviu para a depuração do cadastro eleitoral da capital e para a implantação da biometria, uma tecnologia que deixa mais segura a identificação do eleitor no momento da votação.

Este processo também resultou na criação de 12 locais de votação e 418 seções, um aumento de 23,35% em relação às existentes nas Eleições de 2016. Com isso, alguns eleitores da capital tiveram suas seções ou locais de votação alterados. Importante lembrar que tal remanejamento foi realizado no momento do atendimento, ocasião em que o eleitor pôde escolher, dentre os disponíveis, o local que lhe seria mais conveniente.

Contudo, a fim de evitar transtornos no dia da votação, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) orienta que os eleitores consultem, com antecedência, a seção e o endereço do local onde devem se dirigir para votar no dia das eleições.

A Justiça Eleitoral conta com três canais disponíveis: site, telefones de consulta e o aplicativo e-Título.

Site: O site do TRE-MS traz, neste período eleitoral, um local específico para a consulta da seção e do endereço do local de votação. A pesquisa é realizada a partir do fornecimento do nome ou do número do título de eleitor, data de nascimento e nome da mãe, se houver.

e-Título: O aplicativo lançado neste ano pelo TSE apresenta informações como dados da zona eleitoral do usuário e a situação cadastral do eleitor em tempo real. Após baixá-lo, basta que o eleitor insira seus dados pessoais, como nome, número do título de eleitor e data de nascimento.

Telefones de Consulta: Pensando nos eleitores que não tenham acesso à internet, o TRE-MS disponibilizou dois telefones para consulta, são eles:2107-7246 ou 2107-7256. Ligações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.