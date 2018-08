Eleições 2018 TRE-MS realiza reuniões sobre horário eleitoral gratuito

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realizará, nesta semana, duas reuniões com emissoras de rádio e tv e partidos políticos, para tratar questões relativas ao horário eleitoral gratuito. A Portaria que dispõe sobre o assunto foi publicada nesta segunda-feira (20).

A primeira reunião acontece na quarta-feira (22), às 9h. O encontro será exclusivo para emissoras de rádio e tv, e abordará questões técnicas referentes à veiculação da propaganda eleitoral gratuita, a fim de otimizar os trabalhos para reunião conjunta com partidos e coligações.

A segunda reunião acontecerá na sexta-feira (24), também às 9h, quando haverá participação também dos partidos políticos e coligações. Na ocasião, serão elaborados os planos de mídia - necessário à veiculação da propaganda eleitoral gratuita -, distribuição de horários e sorteio da ordem de veiculação dos candidatos, partidos e coligações na propaganda de rádio e televisão.

Ambas as reuniões serão no plenário do TRE-MS.