Eleições 2018 TRE registra prisão e urna com defeito no interior Em Coxim, homem fez derrame de santinho e, em Fátimo do Sul, urna precisou ser reiniciada

Por: Correio do Estado 07/10/2018 às 09:50 Comentar Compartilhar

Pouco mais de uma hora da abertura da votação em Mato Grosso do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral registrou duas ocorrências: uma no município de Coxim e, outra, em Fátima do Sul, segundo a assessoria. Em Coxim um homem, que não teve a identidade divulgada, foi pego às 4h30min, na Rua Pereira Gomes , bairro Senhor Divino, em frente à Escola Estadual Padre Nunes, jogando santinhos de um candidato - cujo nome também não foi divulgado pela polícia local. Segundo o investigador Antônio Carlos, da Delegacia Regional de Polícia de Coxim, o homem foi flagrado por uma equipe da Polícia Civil, que fazia ronda na cidade. Ele foi encaminhado à delegacia, onde foi fichado por crime de menor poder ofensivo e está aguardando a deliberação da delegada em serviço. Em Fátima do Sul, uma urna apresentou problemas na hora da impressão, porém, um técnico conseguiu reiniciá-la, retomando o funcionamento em poucos minutos.