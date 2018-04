Eleições 2018 Três principais pré-candidatos ao governo vão à "Festa da Linguiça de Maracaju" "Os candidatos cumprem agendas políticas pelo interior e confirmam presença na festa"

Pré-candidatos Reinaldo Azambuja (PSDB), André Puccinelli (MDB) e Odilon de Oiliveira (PDT) vão participar do evento Foto: Reprodução/Montagem MS Notícias

Acontece a partir de hoje, sexta-feira 27/04 a 24° edição da Festa da Linguiça em Maracaju, que já é considerada um dos principais eventos turísticos e de gastronomia de Mato Grosso do Sul.

Os três principais pré-candidatos ao governo estadual irão prestigiar a “Festa da Linguiça de Maracaju”, que começa hoje, sexta-feira (27) e vai até domingo (29), no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza. A festa é uma das mais famosas em MS e a expectativa de público dos organizadores é de 25 mil pessoas no decorrer dos três dias, movimentando até R$ 700 mil. Além da gastronomia, terá como atração principal a dupla Bruno e Marrone, que se apresenta no sábado.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) realiza hoje, sexta-feira (27) um ato político em Ponta Porã, cidade que fica a 323 km da Capital. O evento começa às 19h, válido pela quarta edição do Fórum do PSDB, que está percorrendo as regiões do Estado, para mobilizar a militância, atrair novas lideranças para o projeto de reeleição.

No sábado (28), Reinaldo não terá agenda pública e no domingo (29) deve participar do almoço da Festa da Linguiça de Maracaju, onde o governo também contribuiu para a realização do evento, em parceria com a prefeitura municipal e o Rotary Club, responsável pela organização.

Odilon de Oliveira (PDT) começou hoje, sexta-feira (27) com agendas no município de Nova Andradina, onde realiza ato político a noite, mas a tarde passa por Nova Alvorada e Angélica. Amanhã (28) irá em Bataiporã e Casa Verde. De acordo com a assessoria, se as visitas terminaram cedo, o pré-candidato vai para Maracaju no sábado participar da festa, porém houver demora, deve comparecer no evento domingo.

O ex-governador André Puccinelli (MDB) também terá agendas neste final de semana. André começa hoje com ato político na cidade de Brasilândia, e vai prestigiar a festa de Maracaju amanhã (28), de acordo com sua assessoria de imprensa. O evento será uma oportunidade para os pré-candidatos terem este contato com eleitores de diversas cidades do Estado.

Festa da Linguiça

O evento é realizado pelo Rotary Club de Maracaju, em parceria com a prefeitura e governo estadual. Estão sendo produzidos 23 mil quilos de lingiuiça, em uma super tenda que tem mais de 2 mil metros quadrados. Todo recurso arrecadado será revertido para entidades de assistência social. (Com CG News).