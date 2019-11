EX-PRESIDENTE TRF-4 decide se anula condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia; siga O julgamento começou às 9h. Já falaram os advogados e, às 11h10, o juiz João Pedro Gebran Neto iniciou seu voto

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva Foto: Reprodução/Web

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decide nesta quarta (27) se anula a condenação do ex-presidente Lula em primeira instância no caso do sítio de Atibaia (SP).

O julgamento começou às 9h. Já falaram os advogados e, às 11h10, o juiz João Pedro Gebran Neto iniciou seu voto. Outros dois magistrados votarão. A sessão deve ser interrompida para o almoço e retomada à tarde.

Fora da cadeia desde o dia 8, Lula já atingiu a marca de um sexto da pena cumprida na condenação do tríplex de Guarujá (SP), que garante que ele não voltará ao regime fechado nesse processo.

Dessa forma, o caso do sítio pode ser decisivo para a liberdade do petista, já que há uma articulação no Congresso para a volta da prisão de condenados em segunda instância, derrubada pelo STF no último dia 7.

Em fevereiro, a juíza Gabriela Hardt condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por ter aceito benfeitorias no sítio em troca de favorecimento a empreiteiras em contratos na Petrobras.

