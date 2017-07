"Novela" Trinta dias; CPI dá novo prazo para entrega de documentos da JBS "Um erro foi questionado, o ofício enviado pela empresa que acabou não sendo válido, pois foi assinado por uma advogada da Capital"

Foto: Wagner Guimarães/ALMS

A Comissão Parlamentar de Inquérito- CPI , formada para investigar irregularidades em incentivos fiscais no Mato Grosso do Sul, concedeu um prazo de 30 dias para empresa JBS enviar documentação relativa aos contratos (incentivos) firmados com o Estado, assim como as notas fiscais desta transação.

De acordo com a empresa, seria nescessário o prazo de 45 dias, no entanto os deputados entenderam que até 07 de agosto, a JBS terá o prazo suficiente para enviar os documentos, que nada deveriam demorar, já que foram citados na sua delação premiada, a Procuradoria-Geral da República.

O deputado Paulo Corrêa (PR), então presidente da CPI, declarou que o prazo foi concedido para que a empresa não alegue no futuro, que teve seu direito de defesa negado, ou que a comissão parlamentar não deu "tempo razoável" para sua colaboração. Este entendimento ocorreu durante a reunião da quarta-feira (05), no Plenarinho da Assembleia Legislativa.

O prazo final para a entrega das documentações haviam se encerrado na segunda-feira (03), e alguns integrantes da CPI, como o próprio Corrêa e Paulo Siufi (PMDB), defendiam a recusa de prazo e o pedido imediato dos documentos, alegando que este material já deveria estar separado, já que foi alvo de denúncia pela empresa.

Porém demais integrantes, tais como Flávio Kayatt (PSDB), Eduardo Rocha (PMDB) e Pedro Kemp (PT), alegam que um novo prazo não atrapalha os trabalhos, pois segundos os integrantes haverá recesso parlamentar a partir do dia 17 de julho e os documentos da Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) já teriam sido entregues.

De acordo com o abordado pelo colegiado, a intenção é fazer uma "confronto" entre os documentos da JBS e os do governo estadual, para saber se tanto os termos, aditivos e notas fiscais estão na mesma sintonia. Três auditores fiscais ficaram responsáveis por analisar ambos os dados, e fornecer para CPI o que for apurado.

"Estranho erro"

Os integrantes da CPI questionam um ofício enviado pela JBS, pois segundo os Deputados, o documento não era assinado pela pessoa procuradora da empresa. O oficio foi protocolizado por uma advogada de Campo Grande, Fernanda Regina, contratada para executar a tarefa.

A CPI deu um prazo até o final desta quinta-feira (06), para que seja enviada a comissão a procuração, primeiro por meio eletrônico e depois de forma original, via Correio, até a próxima quarta-feira (12).