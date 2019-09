"TRAIÇÃO" Trump sob pressão sugere prisão de congressista que pede seu impeachment Não muito longe dos delírios do Presidente brasileiro, o presidente americano Donald Trump, quer a prisão do congressista democrata que pede seu impeachment

Adam Schiff, o presidente do Comitê Inteligência da Câmara de Representantes Foto: AFP/Arquivos

Não muito longe dos delírios do Presidente brasileiro, o presidente americano Donald Trump, quer a prisão do congressista democrata que pede seu impeachment. Segundo Trump, Adam Schiff, presidente do Comitê Inteligência da Câmara de Representantes é traidor e usa táticas mafiosas.

As acusações contra o congressista foram feitas nessa segunda-feira (30), as atenções de países de todo o mundo estão voltadas a decisória que pode culminar na primeira vez que um presidente americano é deposto do cargo, sob acusação de ter pressionado o presidente ucraniano a investigar Joe Biden, à época das eleições que levaram Trump a Casa Branca.

Na ocasião, Schiff, fala que Trump teria feito ligação telefônica em 25 de julho à Volodimir Zelenski, que segundo o democrata constituiu um ato de estilo mafioso por parte do presidente americano, mas que foi amplamente criticada pela imprensa conservadora.

Trump denunciou a declaração de Schiff como uma “afirmação falsa e terrível”.

“Fingiu que era algo meu, que era a parte mais importante da minha ligação ao presidente ucraniano e leu em voz alta para o Congresso e o povo americano”, reclamou no Twitter o chefe do executivo americano.

“Não tinha nenhuma relação com o que eu disse na ligação. Prisão por traição?”, completou.

*Com informações do Estadão Conteúdo.