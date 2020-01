Trump tenta tranquilizar americanos sobre ataques: "Tudo está bem"

Publicação feita pelo presidente Donald Trump, a frente da potência econômica do planeta, Estados Unidos, que usou sua conta no Twitter para comentar os ataques realizados pelo Irã em duas bases militares norte-americanas no Iraque, em Al-Assad e Erbil, na noite desta terça-feira (07). Por volta da 00h00 no horário local segundo a CNN.

Na madrugada desta quarta-feira (08) Trump começou sua postagem tranquilizando os americanos ao dizer que “tudo está bem”. “Mísseis lançados do Irã em duas bases militares localizadas no Iraque. Vítimas e danos estão sendo avaliados. Por enquanto, tudo bem! ”, publicou.

Ainda na postagem, o presidente norte-americano prometeu se pronunciar sobre o ataque logo pela manhã de hoje (08). “Temos, de longe, as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo! Farei uma declaração amanhã de manhã”, finalizou.

A tensão entre os países movimenta a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e líderes na Organização das Nações Unidas (Onu). Ambas tentam mediar diálogo entre os países, para que a situação não termine em catástrofe mundial. Autoridades do exército norte-americano afirmaram que a base de Ain Al-Asad, no Iraque, onde ficam forças dos Estados Unidos, foi atingida por pelo menos 10 foguetes. O Pentágono confirmou ter contabilizado 12 mísseis, em duas bases – além de Al-Asad, Erbil.

Segundo a Al-Jazeera, o ataque com mísseis foi assumido pela Guarda Revolucionária do Irã, em anúncio na TV estatal do país.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.