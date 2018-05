Eleições 2018 TSE libera “vaquinhas virtuais” para financiar campanha eleitoral Partidos poderão fazer arrecadação online a partir de 15 de maio

Por: Correio do Estado

As famosas vaquinhas virtuais estarão presentes pela primeira vez na campanha eleitoral brasileira. A doação virtual em dinheiro foi lançada durante a campanha do então candidato a presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A partir deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberou a novidade depois de criar regras para as eleições.

Pessoas físicas podem começar a doar a partir do dia 15 de maio. O cadastramento de empresas e entidades com interesse em prestar o serviço de financiamento coletivo de campanhas eleitorais foram liberadas para cadastro desde ontem (30).

O advogado Ary Raghiant Neto, ex-juiz eleitoral em Mato Grosso do Sul, explica que a doação começa em maio, porém as coligações só terão acesso ao dinheiro depois de 15 de agosto. “Que é o último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o requerimento de registro dos candidatos”, informa.

Raghiant comenta que as vaquinhas virtuais são uma inovação nas eleições e podem aproximar os eleitores dos candidatos. “Pela primeira vez vamos poder contar com essa sistemática de arrecadação”.