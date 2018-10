Eleições TSE solicita apoio das Forças Armadas nas Eleições 2018 Auxílio tem respaldo na Constituição e contribuem, mais uma vez, para o fortalecimento da democracia em nosso País

Atendendo as solicitações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as Forças Armadas (FA) realizam, desde quinta-feira, 25 de outubro, operações de Garantia da Votação e Apuração (GVA) e o apoio ao transporte de urnas eletrônicas no 2º turno das Eleições 2018.

Nos estados de Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS), o Comando Conjunto Oeste, formado pelo Comando Militar do Oeste (Exército Brasileiro), o Comando do 6º Distrito Naval (Marinha do Brasil) e a ALA 5 (Força Aérea Brasileira), atuará no sentido de assegurar o livre exercício do voto, mantendo a normalidade no dia do pleito e garantindo a apuração dos resultados nas localidades solicitadas.

Além disso, será prestado o apoio logístico no transporte de urnas eletrônicas e servidores do TSE para os locais de votação de difícil acesso. Neste 2º turno participarão da operação 1897 militares das Forças Armadas, distribuídos por 62 localidades dos estados do MT e MS na GVA e 4 localidades do MS no apoio logístico.

O apoio das FA às Eleições 2018 se dá de forma legal, com os amparos da Constituição Federal de 1988, do Código Eleitoral, da Lei Eleitoral e da Lei Complementar nº 97, Decreto nº 9.379, de 21 de maio de 2018, entre outras legislações vigentes. Dessa forma, as FA contribuem, mais uma vez, para o fortalecimento da democracia em nosso País.