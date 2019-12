POLÊMICA TV Escola é despejada pelo MEC, diretor fala em retaliação por não topar indicações políticas Onyx Lorenzoni teria mandado acomodar dois nomes na Fundação, diretor negou o que chateou a Casa Civil

"A frequência é do MEC", afirmou o assessor da TV Escola, perguntado sobre o futuro do canal. Foto: Divulgação

O Ministério da Educação despejou a TV Escola em outubro. Ontem (12), caiu uma liminar em que a Fundação Roquette Pinto, mantenedora da TV, pedia mais tempo até achar uma nova sede. E nessa sexta-feira (13) um caminhão de mudança esteve à porta do Ministério da Educação para levar os equipamentos da TV Escola. O Jornalista Cedê Silva do site O Antagonista esteve no momento em que os equipamentos eram colocados em caminhão. O diretor da Roquette Pinto, Francisco Câmpera, disse hoje que decisão foi retaliação do MEC por ele não ter aceito indicações políticas sem qualificação.

Em julho, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, encaminhou ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, os nomes de Marcelo Jander Delaroli e Glenio Josino de Camargo. O primeiro deveria ser nomeado superintendente em Brasília, enquanto o segundo seria seu assessor, no entanto, Câmpera negou as indicações.

Ex-deputado federal e formado em odontologia, Delaroli (PR) foi acomodado na própria Casa Civil. Com base eleitoral em Maricá, ele foi candidato a vice na chapa de Romário ao governo do Estado.

Josino, por sua vez, é formado em segurança do trabalho e tem curso de escolta armada. É de Salto do Jacuí (RS), foi assessor do Ministério do Trabalho na gestão de Helton Yomura (PTB) e hoje está no gabinete do deputado Eduardo Bismarck (PDT).

VEJA O MOMENTO DO DESPEJO

*Com informaçoes do site O Antagonista.