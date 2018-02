TVE Digital UFMS e FERTEL firmam acordo para produzir conteúdo em Bonito e região 'Acordo tem prazo legal para entrar no ar ainda neste ano de 2018'

Marcelo Turine da (FERTEL), jornalista Bosco Martins e o Secretário, Athayde Nery Foto: Divulgação/Assessoria

O reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine, o diretor presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de MS (FERTEL), jornalista Bosco Martins e o Secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery e o procurador jurídico da FERTEL, Dr. Danilo Magalhães participaram nesta sexta-feira (23) do ato de assinatura de um acordo de Cooperação Técnica que objetiva a promoção, veiculação e divulgação conjunta de atividades de radiodifusão para transmissão de sons e imagens de natureza acadêmica e de divulgação científica, assim como suporte físico para produção de conteúdo das emissoras em Bonito e região.

O acordo inicia o processo de produção digital da TV-E e que tem prazo legal para entrar no ar ainda neste ano de 2018. A Fertel é a fundação mantenedora das emissoras públicas de MS, a Rádio, TV-E Cultura e Portal da Educativa e em Bonito sua estação retransmissora foi reinaugurada no início do governo de Reinaldo Azambuja, homenageando em seu nome o grande poeta bonitense Theodorico Góes Falcão de família tradicional e fundadora do município.

A TVE faz parte de um dos cinco principais canais abertos que operam na cidade e região, com imagens e programação de conteúdo diferenciado e de qualidade cultural e educativo. O convênio assinado na reitoria da UFMS em Campo Grande, foi destacado pelo reitor Marcelo Turine, pois segundo ele, além de promover as atividades acadêmicas e contribuir no processo de aprendizagem dos alunos dos cursos ligados a comunicação e áreas afins, “o acordo visa também o Ensino a Distância, que já praticamos nesse Campus de Bonito, vindo a colaborar agora com a participação da Fertel e de projetos futuros de Multiprogramação em TV, também para curso de EAD. A emissora pública TVE vai poder exibir conteúdos simultaneamente, abrindo espaço para novas atividades educacionais em sua grade de programação”, disse.

Jornalista Bosco Martins. Foto: Divulgação/Assessoria

Martins complementou que parcerias entre os municípios fazem parte da preparação da TV-E Cultura, para compor o marco regulatório da TV digital, a ser implementado ainda este ano pelos governos federal e de MS. “Esse processo de digitalização e multiprogramação das TV-E Cultura, como ocorre já com a TV Cultura de SP e a TV-E do Paraná começa a ser uma realidade no Brasil moderno. È uma determinação do governador Reinaldo Azambuja nos adequarmos a ela. Isto significa sairmos da era analógica e da grande tela para aera digital das pequenas telas, dos smartphones, mas o principal objetivo dessa parceria é o que vamos ofertar para essas novas gerações. È isso que o convênio busca concentrar, produzir junto com a UFMS e seus alunos e os profissionais das emissoras públicas, conteúdos de qualidade, que visem a educação e a cultura do nosso Estado”, detalhou o jornalista.

Bosco Martins lembrou ainda que a parceria da UFMS e da FERTEL já originou logo no início do governo de Reinaldo Azambuja a criação da “Educativa UFMS 99,9”: “Detentora de uma das melhores programações regionais do Brasil e formada praticamente com um quadro de funcionários oriundos da FERTEL num convênio o parecido com esse que agora realizamos, através da ocupação de um espaço da nossa retransmissora de TV, no Campus da UFMS de Bonito, finalizou Martins.

Nesse sentido, o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery destaca que o convênio entre a UFMS e a FERTEL é um projeto piloto, que deverá abranger outros municípios do Estado com uma proposta de produção regional inovadora. “Nós estamos começando por Bonito e região, onde já são produzidos conteúdos para emissora, mas a intenção é implantar projetos como este nos 79 municípios de MS numa segunda etapa, visando a promoção e valorização da educação e da cultura no nosso Estado”.

O prefeito de Bonito, Odilson Soares, que por conta de trabalho em função da última cheia na cidade não pode estar presente, recebeu com entusiasmo o acordo de cooperação que beneficia seu município, afirmando ser uma grande conquista. “Parcerias como essa, que visam além do nosso reconhecido turismo, a divulgação da nossa cultura e educação, com a difusão e divulgação dos conteúdos produzidos nas escolas, mostrando que nossos jovens são criativos e podem desenvolver projetos dignos de serem mostrados lá fora, nos enche de orgulho, isso sem dúvida é uma grande realização para nossa cidade”.

Conforme a minuta do convenio, a FERTEL disponibilizará para Universidade os Estúdios de Rádio e TV para gravação de programas educativos, assim como deve receber programas educativos produzidos pelos professores, técnicos e acadêmicos, na própria universidade, em formato compatível para veiculação na grade de programação da TVE e Rádio Educativa 104 FM. O Projeto “Memórias” é um destes projetos e está sendo desenvolvido pelo cineasta e professor Candido Alberto da Fonseca, tendo sido já gravados nos estúdios da TV-E mais de 100 programas com personalidades, jornalistas, políticos, artistas, educadores e pessoas que marcaram e fazem parte da história de MS.

Já a UFMS disponibilizará para a Fundação uma sala na Base de Estudos de Bonito para gravação de programas educativos e culturais sobre a região que serão produzidos por profissionais e equipe da FERTEL.

Campus da UFMS Bonito

Presentes na reunião desta manhã. Foto: Divulgação/Assessoria

Para produção de programas na região o “Campus da UFMS em Bonito” de disponibilizará uma sala que ficará à disposição da FERTEL e seus profissionais. O Campus de Bonito atualmente a trabalha com a modalidade EAD (Ensino A Distancia). A novidade foi implantada no segundo semestre de 2017, com a oferta 175 vagas para os cursos de Letras Português/Espanhol, Pedagogia e Educação Física.

O campus de Bonito foi implantado em 2009 e inaugurado em novembro de 2010. Com capacidade para 520 alunos em cada turno, o campus tem infraestrutura adequada para atender as atividades de ensino, pesquisa e extensão. São oito salas de aulas com capacidade para até 60 acadêmicos cada uma, biblioteca, laboratório de informática, salas administrativas, auditório com capacidade para 100 lugares e demais instalações para acomodar toda a estrutura pedagógica e administrativa do campus.

A unidade da UFMS em Bonito iniciou suas atividades no ano letivo de 2009, oferecendo os cursos de Administração e Turismo e Meio Ambiente no período noturno, com o montante de 120 vagas. As aulas foram ministradas em escolas do município até a finalização do prédio em área de 4,5 hectares, cedida pela prefeitura.

Em 2011 foram suspendidas as ofertas de vagas para os dois cursos devido à falta de demanda. Porém os acadêmicos que iniciaram na modalidade presencial tiveram aulas e professores até a conclusão do curso, no início de 2015. Vale ressaltar também que o Campus de Bonito teve papel relevante na formação de guias, através do curso Técnico de Guia de Turismo (2013/2014) e Curso de Especialização em Gestão Pública em março de 2015.

Entre 2013 e 2014 a instalação do campus foi cedida a Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, que passava por reformas. E no segundo semestre de 2017, após um período sem atividades, a UFMS realizou novamente a oferta de cursos na modalidade EAD (Ensino A Distancia). Foram ofertadas 175 vagas para os cursos de Letras Português/Espanhol, Pedagogia e Educação Física. As aulas acontecem quinzenalmente.