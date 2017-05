Ação beneficiente "Um governo não é feito por uma pessoa é feito pela sociedade", diz Marquinhos durante feijoada "18ª edição da tradicional Feijoada do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC)"

Foto: Tero Queiroz

Durante a 18ª edição da tradicional Feijoada do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) que aconteceu no último sábado (dia 06), o prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD), disse que o evento serve "Para mostrar a todos que um governo não é feito por uma pessoa ele é feito com a sociedade", declarou. Neste ano o evento foi liderado pela presidente do FAC, primeira-dama Tatiana Trad.

Marquinhos e outras autoridades estiveram presentes no evento que segundo Tatiana Trad, superou as expectativas, "Nós começamos com 700 vendas, fomos para mil e fechamos em mil e duzentas camisetas vendidas e com procura ainda. Estamos muito felizes com população de Campo Grande, que atendeu nosso chamado e entendeu nosso propósito que atender as pessoas necessitadas através dessa ação", ressaltou.

Foto: Tero Queiroz

Ainda segundo Tatiana, o dinheiro arrecadado será revertido não só para as entidades cadastradas junto ao FAC, como também para pessoas em comunidades carentes, "Está sendo feito um levantamento, e além das entidades cadastradas, pessoas necessitadas, que realmente estiverem precisando de ajuda, serão identificadas e atendidas pelo FAC", finalizou a primeira-dama.