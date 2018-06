Campo Grande Uma gestão para vencer a crise

Não basta enfrentar e resistir à crise. É necessário ir mais além, retomando o crescimento, plantando as certezas positivas e renovando as capacidades de progresso econômico, social e ambiental.

Com este compromisso conceitual manifestado pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), a gestão da cidade readquire em menos de um ano e meio antiga vocação de desenvolvimento. Apesar dos estragos do desgoverno de quatro anos praticado pela dupla Alcides Bernal-Gilmar Olarte (PP) e mesmo numa temporada de violenta crise econômica e financeira, Campo Grande respira aliviada e confiante o oxigênio novo e futurista que abastece o seu cotidiano com investimentos em todas as direções.

Era preciso no primeiro momento identificar e encarar os pontos mais agudos da conjuntura recessiva. Além da conjuntura recessiva mundial e nacional, quando Marquinhos assumiu a Prefeitura tinha perdido toda sua capacidade de endividamento e sequer conseguia tocar projetos viabilizados pelas emendas parlamentares e outras intervenções políticas.

Para quem deseja ter uma mínima dimensão do estrago da cidade que Bernal e Olarte entregaram a Marquinhos em janeiro de 2017, basta conferir alguns dados da radiografia financeira e administrativa disponibilizada no Portal da Transparência. Além das dezenas de milhares de buracos na malha viária, do patrimônio sucateado, de obras paralisadas e de serviços essenciais que não funcionavam, a municipalidade acumulava dívidas e encargos que não tinham sido honrados. Só com os contribuintes inadimplentes os débitos tinham uma base de cálculo que evoluiu para R$2,6 bilhões.

A SUPERAÇÃO - Sem perder tempo olhando no retrovisor, Marquinhos e sua equipe desde o primeiro dia de gestão atacaram as prioridades fundamentais, entre elas a recuperação das finanças, da credibilidade e da organização. Com essa dinâmica e o plantio de parcerias estratégicas - como a estabelecida com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) - Campo Grande criou as condições para realizar o que antes era uma projeção impossível a curto prazo: sair do atoleiro e crescer.

Uma das medidas foi a série de ações sistematizadas para recuperar receitas. E gradualmente esse processo vem gerando novas alternativas. Éo caso do recém-criado sistema de cobrança dos inadimplentes por meio do “Call Center”, que também atuará na atualização de endereços e cadastros. Em 217, a Prefeitura deixou de recolher R$ 175 milhões do IPTU, amargando um desfalque que inviabiliza investimentos.

No andar desse processo de superação da crise, várias iniciativas do poder publico e a adesão da iniciativa privada reabriram o cenário da empregabilidade. E o resultado aí está, atualíssimo: em maio passado o observatório de mercado da Fundação Social do Trabalho (Funsat) analisou setores do mercado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged/MTE), em Campo Grande, e a constatação foi a de mais um mês com saldo positivo.

A distribuição dos postos de trabalho ficou da seguinte forma: Serviços com 193 empregos, Construção Civil com 81 empregos, Serviços Industriais de Utilidade Pública com 42, Agropecuária com 41, Extrativa Mineral com 2. Em comparação ao ano passado, o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, pontua avanço no saldo de empregos. “No ano passado neste mesmo mês estávamos com saldo negativo, com apenas 706 postos de trabalho. Hoje, houve aumento no saldo de emprego de 910 vagas oferecidas e ocupadas, um crescimento de 129% no saldo de postos de trabalho”, contabilizou.

No Ranking das Capitais, com relação ao saldo de emprego registrado em 2018, Campo Grande já está na 9ª posição, ficando a frente de várias capitais, como Cuiabá/MT (10ª) e Florianópolis/SC (26ª). Em relação ao ranking mensal, Campo Grande passou de 14ª no mês de abril para 10ª posição em maio e ficou a frente de capitais como Natal/RN, a 17ª, e Florianópolis, a 19ª.

A crise ainda é um furacão, mas não engole a capital de Mato Grosso do Sul. As obras paralisadas estão sendo retomadas pouco a pouco e novos investimentos se materializam, como a modernização da malha viária e agora o Projeto Reviva Campo Grande, que só numa de suas etapas, em execução, desembolsa R$ 56 milhões para revitalizar e requalificar áreas centrais, contribuindo com o fortalecimento do comércio e outros segmentos da economia. A crise existe, mas passa pela cidade, porque não há lugar para ela, como define Marquinhos Trad.