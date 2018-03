R$ 10 milhões União entre adversários políticos beneficía agricultura familiar em MS “É uma parceria que mostra nossa preocupação em dar aos pequenos agricultores condições de comercialização de suas produções”, destaca Reinaldo

Vander e Zeca do PT durante ato com Reinaldo e Guerreiro Foto: Divulgação/Assessoria

O governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) e os deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet (PT) selaram parceria que garante R$ 10 milhões para o fortalecimento da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul. Apesar de os três líderes políticos serem adversários no Estado, a parceria foi firmada.

Segundo o Governo, o recurso será utilizado para compra de equipamentos agrícolas e construção de centrais de comercialização de produtos em 12 municípios. Otem, na terça-feira (27), os três se reuniram com prefeitos e representantes das cidades para reforçar a garantia dos investimentos.

Com a iniciativa serão beneficiados pequenos produtores de Amambai, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Batayporã, Guia Lopes da Laguna, Mundo Novo, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sonora, Terenos e Três Lagoas. Cada deputado federal destinou R$ 2,5 milhões de recursos do Orçamento Geral da União para a aquisição de patrulhas mecanizadas. Como contrapartida, o Governo de Mato Grosso do Sul aportou mais R$ 5 milhões para erguer as centrais de distribuição.

“É uma parceria que mostra nossa preocupação em dar aos pequenos agricultores condições de comercialização de suas produções”, destacou o governador Reinaldo Azambuja.

Para ele, o trabalho em conjunto com os deputados federais fortalece as associações e cooperativas de pequenos agricultores dos municípios. “Com as centrais de distribuição eles terão mais competitividade e acesso ao mercado. Assim vamos fixar o agricultor familiar no campo”, explicou.

Segundo a coordenadora de Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ariani Moanly Garcia Monteiro, os recursos já estão garantidos e as construções das centrais ficarão a cargo de cada município. “As prefeituras têm até o dia 31 de maio deste ano para protocolar os projetos na Semagro para então poder iniciar o processo licitatório e depois dar início a construção da obra”, disse.

Também participaram do encontro o secretário da Semagro, Jaime Verruck, e os deputados estaduais Enelvo Felini e João Grandão, além de autoridades municipais e técnicos ligados à área. (Com assessoria).