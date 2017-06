Avião de Joesley Batista, Uso de avião de Joesley pode complicar Temer, diz Planalto Presidente e primeira-dama voaram em aeronave da JBS

O Palácio do Plantalto manifestou preocupação com a divulgação da informação de que Michel Temer e a primeira-dama, Marcela Temer, teriam usado um avião de Joesley Batista, dono da JBS e responsável pela delação que abalou o governo.O fato se uniria ao desgaste causado pelo julgamento da chapa Dilma/Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral, que pode derrubar o presidente. Nessa quarta, o relator do processo, ministro Herman Benjamin, se manifestou de forma dura contra os réus.

De acordo com O Globo, fontes do Planalto acreditam que a confirmação de uma relação pessoal do presidente com Joesley poderia também minar o apoio de atuais aliados e o governo perder sua base no Congresso.