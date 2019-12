GREVE GERAL "Vamos parar o Brasil", alertam caminhoneiros que anunciam greve na segunda-feira (16) "Não aguentamos mais ser enganados pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, que protege o agronegócio e diz que o caminhoneiro só sabe destruir rodovias", disse o líder dos caminhoneiros

Cerca de 70% dos caminhoneiros do Brasil devem parar na segunda-feira Foto: REUTERS

Nessa segunda-feira (9), lideranças dos caminhoneiros confirmaram que a categoria deve parar todos as atividades em solo brasileiro no próximo dia 16, segunda-feira que vem. A paralisação deve começar as 6h da manhã.

Segundo os representantes dos movimentos, que se articulam em sua grande maioria pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, cerca de 70% dos caminhoneiros do Brasil devem parar na segunda-feira. Setores de cargas e transportes rodoviários estão entre os que já confirmaram paralisação.

“Temos um governo que só fez nos enganar. Muitas mentiras, promessas antes da campanha. E o que foi que ele fez para nós? Nada. Só virou as costas para os caminhoneiros. Como vocês podem acreditar num homem desses? ”, questionou um caminhoneiro identificado como Genivaldo, de Itabaiana (BA), às lideranças da categoria que teriam sido cooptadas pelas promessas do governo Jair Bolsonaro.

“Todas as lideranças estavam a favor da paralisação. Alguma coisa aconteceu que todo mundo se calou, como o Chorão e o Júnior de Ourinhos. Não sei se está bom para eles. Mas para nós não está”, completou outro.

Em um outro vídeo, segundo reportagem da Revista Fórum, Sergio Bucar ressaltou os seguidos aumentos nos preços do óleo diesel, gasolina e do gás de cozinha. “Convoco a população brasileira. Vamos parar o Brasil. Queremos que na segunda-feira dia 16 às 6 horas da manhã já esteja tudo parado “, afirma o caminheiro.

Na semana passada, o líder dos caminhoneiros autônomos, Marconi França, disse que a categoria “não aguentava mais ser enganada” pelo governo. “O governo não cumpriu nada do que prometeu. O preço do óleo diesel teve 11 altas consecutivas, em 2019. Não aguentamos mais ser enganados pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, que protege o agronegócio e diz que o caminhoneiro só sabe destruir rodovias”, disse ao sinalizar com a possibilidade de uma greve nacional da categoria.

Fonte: *Com Fórum.