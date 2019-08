Recursos Vander tem o melhor desempenho na busca de verbas federais para o Estado Na planilha de emendas pagas, deputado é o principal garimpeiro de recursos para os 79 municípios do Estado

De acordo com o Siga Brasil, um portal do Senado com informações sobre o orçamento publico federal que dá acesso amplo e facilitado aos dados do Siaf (Sistema Integrado de Administração Financeira), o deputado Vander Loubet (PT/MS) é o parlamentar de Mato Groso do Sul com o melhor desempenho na busca de recursos para o Estado, por meio de emendas positivas.

O portal analisou as emendas apresentadas e executadas de 2015 a 2019. Não entram nesse levantamento as emendas individuais de 2014 e as impositivas de bancada de 2016, assim como os respectivos pagamentos dos anos posteriores. No contexto das representações estaduais, Vander faz parte de uma bancada com 11 parlamentares sulmatogrossenses, sendo oito deputados federais e três senadores.

Hoje, antes de chegar à metade do seu quinto mandato, Vander Loubet já assegurou investimentos federais em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Segundo o portal do Senado, de 2015 a três de agosto deste ano haviam sido pagos R$ 37,5 milhões em emendas do parlamentar petista. A seguir estão: Luiz Henrique Mandetta (DEM), com R$ 29,5 milhões; Zeca do PT, com R$ 28,9 milhões; Waldemir Moka (24,9 milhões); Simone Tebet (R$ 23,8); Elizeu Dionízio (R$ 21,9 milhões); Tereza Cristina (R$ 21,2 milhões); Pedro Chaves (R$ 17,2 milhões); bancada de MS (R$ 16,4 milhões); e Geraldo Resende (R$ 16,2 milhões).

RECEITA - Para Vander Loubet, o êxito nesse recorte da atividade parlamentar deve-se ao trabalho de uma equipe qualificada, à experiência que acumulou na vida publica, à credibilidade para construir as pontes de articulação e a consciência de não permitir que as questões ideológicas ou partidárias atravessem o caminho.

Ao enfatizar que faz da convivência política uma receita eficaz para a saúde do sistema democrático, o deputado lembra que desenvolve seu mandato e trabalha na interlocução em Brasília sem comprometer suas convicções. “Há cinco mandatos estou passando por governos de ideologias opostas. No Estado, depois de Zeca do PT, convivi com André Puccinelli oito anos e Reinaldo Azambuja mais quatro, indo agora pra oito. E peguei os governos de Lula e Dilma, do PT; Temmer, do MDB; e agora Bolsonaro, do PSL. E continuo com os mesmos ideais, a mesma concepção programática e e lutas que abracei ainda na juventude”.

Para Vander Loubet, todas as emendas têm conteúdo semelhante porque incorporam as perspectivas de justiça e igualdade, além de garantir um reforço extra e providencial ao caixa dos estados e, sobretudo, dos municípios, os mais afetados pelas crises. “Por isso eu tenho e preservo a boa relação com os prefeitos. Eles, com os vereadores e demais lideranças, servem de termômetro das carências da população e são quem fornecem para nós as prioridades na apresentação das emendas”, comenta.

BIOCEÂNICA - Embora todos os recursos obtidos em Brasília sejam de primeira necessidade, Vander reconhece que algumas emendas traduzem sonhos antigos e lutas emblemáticas de um povo. Cita, por exemplo, que sua insistência em defender a rota bioceânica de acesso ao Pacífico faz parte de um clamor continental. “A cultura, os costumes, as riquezas e as vocações progressistas dos países latino-americanos precisam ser reconhecidos. E só um processo de desenvolvimento econômico, conceituado na visão da sustentabilidade ambiental e humana, vai propiciar esse avanço, que começa a se materializar”.

Não ao acaso, uma emenda de Vander Loubet de 2018, já paga, garantiu o depósito de R$ 500 mil na conta da Universidade Federal (UFMS) para financiar estudos destinados a analisar e apontar os meios de inserção da sociedade e das pequenas economias na ampla cadeia produtiva que o Brasil e o Mercosul estabelecerão no arco de influência da bioceânica. “Queremos que, de maneira sustentável, esse corredor faça o intercâmbio de culturas e inteligências, e que sirva para escoar nossas comodities – como a soja e o milho – jutamente com a banana, o peixe, a gastronomia, as produções artístico-culturais”.

Também de elevada significação popular e histórica foi a emenda de R$ 500 mil para a Prefeitura de Anastácio, na gestão do saudoso prefeito Cláudio Valério, implantar a rua Porto Geral, na qual nasceu a cidade e era uma cratera às margens do Rio Aquidauana. Hoje, é a rua principal do município e espaço preferido para grandes eventos, como a já tradicional Festa da farinha.

Outros investimentos que constam da carta de emendas de Vander Loubet: a adequação viária para fazer as entradas das cidades de Guia Lopes da Laguna, Nova Alvorada do Sul e Guia Lopes da Laguna; e os investimentos sociais e de infraestrutura em Campo Grande, com destaque para os R$ 188 milhões viabilizados para execução de obras em áreas com a cobertura do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O deputado explica que dá prioridade na busca de recursos que beneficiam as comunidades nas áreas de saúde, saneamento básico, educação, infraestrutura, esporte e lazer, habitação, assistência social e agricultura familiar. A seu ver, as populações mais vulneráveis ou alvos de preconceito e outras formas de exclusão - como os indígenas, idosos, crianças, pessoas vítimas de violência ou com deficiências – precisam de olhar e de investimentos diferenciados e prioritários.