Vander vai à Sudeco cobrar liberação de emendas para municípios

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) esteve no dia 21 de novembro na sede da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em Brasília, para tratar das suas emendas parlamentares pelo Orçamento Geral da União de 2015.



Essas emendas somam R$ 3,9 milhões e foram alocadas no Governo do Estado, que acrescentará contrapartida de 100%, fazendo o valor do investimento chegar a R$ 7,8 milhões.



"Os trâmites têm sido complicados mas todos os projetos técnicos estão sendo entregues pela Agesul [Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos] até o dia 24 deste mês e assim que forem aprovados acredito que finalmente o recurso poderá ser liberado para iniciar as obras", destacou o deputado ao final da reunião.



A verba será aplicada em obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos municípios de Aral Moreira, Brasilândia, Jardim, Juti, Mundo Novo, Ponta Porã, Porto Murtinho e Rio Verde de Mato Grosso.