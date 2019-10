LAMA ASFÁLTICA Vanessa, embarcação de André Puccinelli, entra na lista de bloqueio da Lama Asfáltica Justiça liberou carros de outros investigados e manteve sequestro de imóvel de Beto Mariano

O juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, da 3ª Vara Federal de Campo Grande, determinou o sequestro da embarcação “Vanessa”, do ex-governador André Puccinelli (MDB), em ação derivada da Operação Lama Asfáltica. Conforme a decisão, o barco, ano de fabricação 1976, está na Capitania dos Portos do Paraná, na cidade de Paranaguá.

Por outro lado, Bruno permitiu que Maria Wilma Casanova Rosa, Mara Regina Bertagnolli de Gonçalves, Fausto Carneiro da Costa Filho, Hélio Yudi Komiyama e Marcos Tadeu Enciso Puga possam usar os veículos que não foram apreendidos, mas estão proibidos de circular. Assim, eles podem usar os carros, desde que não vendam.

“É de conhecimento público que os veículos necessitam trafegar para dar giro aos seus componentes mecânicos e fluidos. Tal procedimento visa, inclusive, à preservação de seu motor e de sua parte maquinal em si. Logo, a circulação dos automóveis é essencial à sua conservação, de forma que deixá-los parados iria ao encontro de sua desvalorização patrimonial”, destaca.

Wilson Roberto Mariano de Oliveira, o ex-deputado Beto Mariano, pediu para remover o sequestro de um imóvel em Várzea Grande, no Mato Grosso, alegando que seria proprietário apenas da fração de 1/16 da propriedade. Neste caso, o juiz achou que o argumento não se justifica.

Luiz Cândido Escobar, que solicitou o desbloqueio de uma conta corrente por onde recebe a aposentadoria, também teve o pedido negado. No entanto, ele terá nova chance de provar que precisa do dinheiro para a alimentação, mostrando holerites e extratos da movimentação bancária dos últimos três meses antes do bloqueio de bens.