TIRA O SONO DE MORO Vaza Jato continua seu terror: hoje mais revelações, diz Gleen em twitter Glenn Greenwald anuncia novo disparo contra Moro para o fim desta sexta-feira

Foto: Divulgação

O Brasil conhecerá nesta sexta-feira (28) mais um capítulo da Vaza Jato. O anúncio foi feito pelo jornalista Glenn Greenwald, do Intercept, em seu twitter. "O desespero aqui é triste. Vamos esperar até o final do dia - hoje - e depois me dizer se o que o @Estadao publicou aqui hoje é verdade ou não. Eu acho que a resposta será bem clara", escreveu o jornalista.

"A versão de integrantes da inteligência do governo dá conta de que já se esgotou o arsenal do The Intercept contra Moro."- rindo muito. De todos os dias para afirmar isso, hoje é o pior dia possível para eles. E obviamente, eles não têm ideia do que temos, então por que fingir?", escreveu ainda o jornalista.

Confira abaixo: