Eleições 2018 Veja os candidatos à Presidência já anunciados e datas das convenções Partidos têm até dia 5 de agosto para fazer as convenções; nomes têm que ser registrados até o dia 15

Adriano Machado / Reuters

Já foram definidos três nomes de candidatos à Presidência da República até a manhã deste sábado (21). São eles: Ciro Gomes (PDT) - Atual vice-presidente do partido.

Paulo Rabello de Castro (PSC) - Economista, deixou a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em março deste ano para se filiar ao partido.

Vera Lúcia (PSTU) - Foi expulsa do PT em 1992 junto com integrantes do grupo político Convergência Socialista, que anos depois fundou o PSTU. Veja a agenda das próximas convenções:

21/07

PSOL Guilherme Boulos São Paulo (SP)

Avante Sem pré-candidato Belo Horizonte (MG)

PMN Sem pré-candidato Brasília (DF)

22/07

PSL Jair Bolsonaro Rio de Janeiro (RJ)

28/07

Democracia Cristã José Maria Eymael São Paulo (SP)

PTB Sem pré-candidato Brasília (DF)

PV Sem pré-candidato Brasilia (DF)

PSD Sem pré-candidato São Paulo (SP)

01/08

PCdoB Manuela D'Ávila Brasília (DF)

02/08

MDB Henrique Meirelles Brasília (DF)

DEM Rodrigo Maia Indefinido

PP Sem pré-candidato Brasília (DF)

04/08

PT Luiz Inácio Lula da Silva São Paulo (SP)

PSDB Geraldo Alckmin Brasília (DF)

Novo João Amoêdo São Paulo (SP)

Rede Marina Silva Brasilia (DF)

Podemos Álvaro Dias Curitiba (PR)

PPS Sem pré-candidato Brasília (DF)

PR Sem pré-candidato Brasília (DF)

05/08

PRTB Levy Fidelix São Paulo (SP)

PSB Ainda sem definição Brasília (DF)