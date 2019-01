Governo Federal Veja quem é quem no 1º e no 2º escalão do governo Bolsonaro Apenas três ministérios Minas e Energia, Defesa e Meio Ambiente ainda não concluíram suas nomeações

Por: POR FOLHAPRESS 15/01/2019 às 07:56 Comentar Compartilhar

A maior parte dos ministérios do governo de Jair Bolsonaro (PSL) já definiram os nomes que vão ocupar os cargos de segundo escalão. Três pastas -Minas e Energia, Defesa e Meio Ambiente- ainda não concluíram suas nomeações. Já o ministério de Relações Exteriores divulgou um novo organograma nesta segunda (14) e deve anunciar seu secretariado em até 30 dias. Já as indicações para o Banco Central, que ainda possui status de ministério, dependem ainda de aprovação do Senado. O segundo escalão do governo Bolsonaro: Casa Civil - Onyx Lorenzoni Secretário-Executivo: Abraham Weintraub Subchefe para Assuntos Jurídicos: Jorge Oliveira Subchefe de Análise e Acompanhamento de Assuntos Governamentais: Pablo Tatim Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil: José Vicente Santini Secretaria-Geral - Gustavo Bebianno Secretário-Executivo: Floriano Peixoto Vieira Neto Secretário Especial de Assuntos Estratégicos: Maynard Marques de Santa Rosa Secretário Especial-Adjunto: Lauro Luís Pires da Silva Assessor Especial: Walter Felix Cardoso Secretaria de Governo - Carlos Alberto dos Santos Cruz Secretário-Executivo da Secretaria de Governo: Mauro Biancamano Guimarães Secretário Especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo: Floriano Barbosa de Amorim Neto Defesa (demais secretarias não foram definidas) - general Fernando de Azevedo e Silva Secretário-geral: Almirante Garnier AGU - André Luiz de Almeida Mendonça Advogado-Geral da União Substituto/Secretário-Geral de Consultoria: Renato de Lima França Procurador-Geral da União: Vinícius Torquetti Domingos Rocha Procurador-Geral da Fazenda Nacional: José Levi Mello do Amaral Júnior Consultor-Geral da União: Arthur Cerqueira Valério Procurador-Geral Federal: Leonardo Silva Lima Fernandes Secretária-Geral de Contencioso: Izabel Vinchon Nogueira de Andrade Corregedora-Geral da Advocacia da União: Vládia Pompeu da Silva Procurador-Geral do Banco Central: Cristiano de Oliveira Lopes Cozer Secretário-Geral de Administração: Márcio Bastos Medeiros Chefe de Gabinete do Advogado-Geral da União: Rodrigo Sorrenti Hauer Vieira CGU - Wagner de Campos Rosário Secretário-Executivo: José Marcelo Castro de Carvalho Secretário Federal de Controle Interno: Antônio Carlos Bezerra Leonel Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção: Cláudia Taya Corregedor-Geral da União: Gilberto Waller Junior Ouvidor-Geral da União: Valmir Gomes Dias Secretário de Combate à Corrupção: João Carlos Figueiredo Cardoso Justiça e Segurança Pública - Sergio Moro Assessor especial de assuntos legislativos: Valdimir Passos de Freitas Chefe de gabinete: Flávia Blanco Secretário executivo: Luiz Pontel Assessoria especial de assuntos federativos e parlamentares: Lucas Goes Secretário nacional de políticas sobre drogas: Luiz Roberto Peggiora Secretário nacional do consumidor: Luciano Timm Secretário de operações policiais integradas: Rosalvo Ferreira Presidente do Coaf: Roberto Leonel Chefe do DRCI (departamento de recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional): Erika Marena Diretor do departamento penitenciário nacional: Fabiano Bordignon Secretária nacional de justiça: Maria Hilda Marsiaj Secretário nacional de segurança pública: Guilherme Theophilo Itamaraty (novo organograma foi publicado hoje. Nomeações em até 30 dias) - Ernesto Araújo Secretário-geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores - Otávio Brandelli Economia - Paulo Guedes Secretário-executivo: Marcelo Guaranys Secretário especial da Receita Federal: Marcos Cintra Secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade: Carlos da Costa Secretário especial de Previdência e Trabalho: Rogério Marinho Secretário especial de Desestatização e Desenvolvimento: Salim Mattar Secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital: Paulo Uebel Secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais: Marcos Troyjo Secretário especial de Fazenda: Waldery Rodrigues Banco Central (indicações precisam ser aprovadas pelo Senado) - Roberto Campos Neto Infraestrutura - Tarcísio Gomes de Freitas Secretário-executivo: Marcelo Sampaio Secretária-executiva adjunta: Viviane Esse Secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias: Natália Marcassa Secretário de Transportes Terrestres: general Jamil Megid Junior Secretário de Portos e Transportes Aquaviários: Diogo Piloni Secretário de Aviação Civil: Ronei Glanzmann Minas e Energia (os demais cargos indefinidos) - Almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Jr. Marizeth Pereira: secretária-executiva Agricultura - Tereza Cristina Secretário-Executivo: Marcos Montes (PSD-MG) Secretaria Especial de Assuntos Fundiários: Nabhan Garcia Política Agrícola: Eduardo Sampaio Marques Defesa Sanitária: José Guilherme Tollstadius Leal Aquicultura e Pesca: Jorge Seif Júnior Agricultura Familiar e Cooperativismo: Fernando Henrique Kohlmann Schwanke Comércio e Relações Internacionais do Agronegócio: embaixador Orlando Leite Ribeiro Desenvolvimento Regional - Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto Secretário-Executivo: Antônio Carlos Futuro Secretário Nacional de Segurança Hídrica: Marcelo Pereira Borges Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil: Alexandre Lucas Alves Secretário Nacional de Mobilidade Urbana: Jean Carlos Pejo Secretário Nacional de Saneamento Ambiental: Jônathas Assunção Nery de Castro Secretária Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano: Adriana Melo Alves Secretário Nacional de Habitação: Celso Toshito Matsuda Ciência e Tecnologia - Marcos Pontes Secretário executivo: Júlio Semeghini Neto Chefe de gabinete: Celestino Todesco Secretário de pesquisa e formação: Marcelo Marcos Morales Secretário de empreendedorismo e inovação: Paulo César Rezende de Carvalho Alvim Secretário de planejamento e cooperação de projetos e controle:Antonio Franciscangelis Neto Secretário de radiodifusão: Elifas Gurgel Chaves do Amaral Secretário de telecomunicações: Vitor Elisio Góes de Oliveira Menezes Meio Ambiente (nomeações não foram definidas) - Ricardo Salles Mulher, Família e Direitos Humanos - Damares Alves Secretário-executivo: Sérgio Carazza Secretaria de Proteção Global: Sérgio Augusto de Queiroz Secretaria da Família: Angela Vidal Gandra da Silva Martins Secretaria da Criança e Adolescente: Petrúcia de Melo Andrade Secretaria da Juventude: Jayana Nicaretta da Silva Secretaria da Pessoa Idosa: Antônio Fernandes Toninho Costa Secretaria da Mulher: Tia Eron Secretaria da Pessoa com Deficiência: Priscilla Roberta Gaspar de Oliveira Secretaria da Igualdade Racial: Sandra Terena Cidadania - Osmar Terra Secretária-Executiva: Tatiana Alvarenga Secretário especial de Desenvolvimento Social: Lelo Coimbra Secretário especial de Cultura: Henrique Medeiros Pires Secretário especial de Esporte: Marco Aurélio Vieira Secretário de Comunicação Social: Klécio Santos Saúde - Luiz Henrique Mandetta Secretário-executivo: João Gabbardo -ex-secretário de saúde do Rio Grande do Sul, ex-presidente do Conass Secretário da atenção básica (nova pasta): será nomeado, deve ser o Erno Harmzhein, secretário de Saúde de Porto Alegre, que assume primeiro a Sgep, que será extinta Secretário de atenção hospitalar: Francisco de Assis (mantido da gestão Temer) Secretário de tecnologia e insumos estratégicos: Denizar Vianna Secretário de vigilância em saúde: Wanderson Kleber Secretária de gestão do trabalho e educação em saúde: Mayra Pinheiro Sesai (saúde indígena): Marco Antônio Toccolini - (mantido da gestão Temer) Educação - Ricardo Vélez Rodríguez Chefe de Gabinete: Tiago Tondinelli Secretário-executivo: Luiz Antonio Tozi Secretária de Educação Básica: Tania Leme de Almeida Secretário de Alfabetização: Carlos Francisco de Paula Nadalin Secretário de Educação Superior: Mauro Luiz Rabelo Secretário de Educação Profissional e Tecnológica: Alexandro Ferreira de Souza Secretário de Regulação e Supervisão e Educação Superior: Marco Antonio Barroso Faria Secretário de Modalidades Especializadas de Educação: Bernardo Goytacazes de Araújo Presidente da CAPES: Anderson Ribeiro Correia Presidente do FNDE: Carlos Alberto Decotelli da Silva Presidente do Inep: Marcos Vinícius Rodrigues Presidente EBSERH: General Oswaldo de Jesus Ferreira Turismo - Marcelo Álvaro Antônio Secretário-Executivo: Alberto Alves Secretário Nacional de Estruturação do Turismo: José Antônio "Totó" Parente Secretário Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo: Babington "Bob" dos Santos Chefe de Gabinete do Ministro: Maurício Almeida do Nascimento Com informações da Folhapress.