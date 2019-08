VOTAÇÃO Vencedora em 2018, Simone Tebet concorre novamente ao Prêmio Congresso em Foco Ano passado a senadora de MS venceu como a parlamentar que melhor representou a população na Casa

A senadora Simone Tebet (MDB) Foto: Divulgação

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) volta à lista dos concorrentes ao prêmio de melhor parlamentar 2019, promovido pelo site Congresso em Foco. Ela foi a vencedora do ano passado como a parlamentar que melhor representou a população no Senado, escolhida pelo júri especializado.

Os internautas podem ajudar a senadora a ser escolhida, também, pelo voto popular. É só entrar no site do prêmio Congresso em Foco 2019 e votar (premio.congressoemfoco.com.br/polls/free/25).

Além de apontar os melhores deputados e senadores do ano, o Prêmio Congresso em Foco premia outras três categorias especiais: Parlamentares pelo Clima & Sustentabilidade, Valorização dos Bancos Públicos e Apoio ao Empreendedorismo. A votação pode ocorrer até o próximo sábado. No site do Prêmio Congresso em Foco 2019 há a lista de deputados e senadores que estão aptos a disputar. Só podem participar os congressistas que não respondem a acusações criminais.

Os parlamentares mais bem avaliados são escolhidos por três meios: votação popular, júri especializado e jornalistas que cobrem o Congresso. A votação na internet vai se encerra em 31 de agosto. Os vencedores serão anunciados em cerimônia marcada para 19 de setembro, em Brasília.

TRAJETÓRIA DE TEBET NO CONGRESSO

Desde que assumiu o mandato, em 2015, Simone Tebet tem conquistado prestígio e credibilidade por sua atuação. Além de vencer o Prêmio Congresso em Foco, há três anos, Simone está na lista do Diap, que classifica os 100 parlamentares mais influentes do Congresso, num universo de 594 integrantes.

A senadora Simone Tebet foi líder do MDB no Senado em 2018 e se colocou à disposição da bancada do partido para concorrer à presidência da Casa no início do ano. Desde 2015, integrou as comissões mais importantes da Casa. Já foi, também, presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher no primeiro biênio do mandato.

Hoje, Simone Tebet é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), comissão mais importante do Senado, de onde conduz, com isenção, o processo de votação da Reforma da Previdência, entre outras matérias fundamentais para o País. “A CCJ é o coração do Senado”, costuma dizer, referindo-se à importância do colegiado na Casa.

