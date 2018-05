Vereador André Salineiro é pré-candidato a deputado estadual e integra “Frente de Agentes da Polícia

Mais votado nas eleições de 2016, o vereador André Salineiro agora é pré-candidato ao cargo de deputado estadual. A pré-candidatura será oficializada nesta terça-feira (22), em Brasília, durante o lançamento da “Frente de Agentes da Polícia Federal”, a partir das 18h30, na Associação dos Magistrados. A Frente tem mais de 30 policiais concorrendo a diversos cargos, em todo Brasil.

“O que levei em conta para tomar essa decisão foi o posicionamento dos meus eleitores, amigos e a população que tenho atendido como vereador. Acredito que na Assembleia dá para ampliar a abrangência do trabalho que já venho fazendo. A Frente acredita na importância de estarmos inseridos na política para conseguirmos as melhorias que tanto queremos, principalmente na justiça e segurança pública, sem deixar, é claro, os outros setores”, comenta Salineiro, que é Policial Federal há 12 anos.

Vereança – Além de atender na Câmara e fazer contato com a população pelas redes sociais, Salineiro mantém o “Gabinete Itinerante”, a cada semana em um bairro diferente e publica no Facebook e Instagram um vídeo prestando contas do mandato, todo fim de semana, que chama de #SemanaEm1Minuto. O vereador também inovou ao lançar o #FalaComigo, para abordar pessoas em diversos locais, atuando como motorista de UBER, nos postos de saúde e UPAs, nas ruas, nos terminais e ônibus da Capital. A partir das visitas surpresa de fiscalização e levantamento em contratos da Prefeitura, o vereador tem cobrado melhorias em diversos serviços e revisão em concessões, como as de água e esgoto e de transporte.

Salineiro apresentou mais de 50 projetos de lei e 15 foram sancionados. Entre as leis estão as que preveem videomonitoramento em prédios públicos, construção de portais nas entradas de Campo Grande (com videomonitoramento, presença policial e atendimento ao turista). Também há projetos nas áreas de educação, esporte, terceira idade, desburocratização de serviços públicos, cultura, combate à corrupção e saúde, entre eles o terceiro turno de médicos nos postos de saúde.

“Frente da Lava Jato” - A “Frente de Agentes da Polícia Federal” já ficou conhecida como “Frente da Lava Jato”, em alusão à operação iniciada em 2014, que deu mais visibilidade ao trabalho dos policiais. Segundo Salineiro, a Frente é suprapartidária e conta com apoio da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), que recebe inúmeras manifestações populares pedindo maior representatividade dos agentes da PF na política.

Lançamento da Frente dos Agentes da Polícia Federal

Data: 22 de maio

Hora: às 18h30

Local: Clube da Amagis/DF – Setor de Clubes Sul, Trecho 2 – Brasília (DF)